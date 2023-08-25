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Вчера, 10:42

Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга за год выросла на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. По состоянию на 28 августа средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 108 тыс. 712 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,1%, за месяц — снизился на 0,1%.

«По сравнению с аналогичными показателями прошлого года средняя цена выросла на 9,3%, с начала года — на 5,5%», — говорится в сообщении.
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