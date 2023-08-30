На Среднем Урале за лето почти на треть выросла средняя стоимость аренды частных домов

В Свердловской области средняя стоимость частных домов на вторичном рынке в августе составила 4 млн 930 тыс. 252 руб. С ...30.08.2023 В Свердловской области средняя стоимость частных домов с апреля выросла на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. В Свердловской области средняя стоимость частных домов на вторичном рынке в августе ...30.08.2023 Средняя стоимость частных домов на Южном Урале за лето выросла на 4,2%
УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов на вторичном рынке в августе ...02.05.2023 Аренда частных домов в Свердловской области за год подорожала на 17,8%
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Свердловской области составляет 40 тыс. 999 руб. в ...02.09.2022 Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с ...