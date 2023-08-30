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Вчера, 09:58

На Среднем Урале за лето почти на треть выросла средняя стоимость аренды частных домов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Средняя стоимость аренды коттеджей и дач в Свердловской области в августе составила 54 тыс. 271 руб. за месяц. С апреля этот показатель вырос на 32,4%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Дороже всего частные дома сдаются в аренду в ЯНАО (75,3 тыс. руб.), Москве (70,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (66,8 тыс. руб.), Московской области (57,8 тыс. руб.) и Татарстане (57,5 тыс. руб.). Дешевле всего — в Курганской области (9,8 тыс. руб.), Забайкальском крае (9,4 тыс. руб.) и Еврейской АО (8,9 тыс. руб.).

При этом сильнее всего с апреля, помимо Свердловской области, подорожали арендные дома на Алтае (на 36,9%) и в Адыгее (на 32,4%), Башкортостане (на 30,5%), Псковской (на 30,5%) и Кировской (на 30,3%) областях.
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