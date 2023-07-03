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Вчера, 13:41

SuperJob: Желаемый МРОТ жителей Екатеринбурга составляет 40,3 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Средний желаемый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Екатеринбурге, по мнению жителей города, должен составлять 40,3 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

С этим результатом уральская столица заняла восьмое место среди крупнейших городов страны. В первую пятерку по уровню желаемого МРОТ попали Москва (44,2 тыс. руб.), Владивосток (43,9 тыс. руб.), Хабаровск (42,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (42,1 тыс. руб.) и Тюмень (41,9 тыс. руб.).

Отмечается, что желаемый уровень минимальной оплаты труда у екатеринбуржцев постепенно увеличивается. Так, в ноябре 2020 года он составлял 33 тыс. руб. в месяц, в январе 2022 года — 34,7 тыс. руб., в апреле 2022 года — 35,3 тыс. руб., в ноябре 2022 года — 36 тыс. руб.

Напомним, что ранее Минтруд РФ подготовил законопроект об увеличении МРОТ до 19,2 тыс. руб. с января 2024 года.
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