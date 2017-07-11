Минэнерго РФ: Проблемы с конвертацией рупий при торговле нефтью не были причиной ослабления рубля

Министерство обороны Индии намерено передать на государственные предприятия программу модернизации 693 боевых машин ...28.10.2014 Индия закупит военную технику на 13 млрд долларов
Правительство Индии одобрило пакет оборонных контрактов общей стоимостью 800 млрд рупий (13,1 млрд долларов). Об этом ...27.10.2014 Антон Силуанов: Снижение курса нацвалюты РФ на 1 рубль стоит бюджету России порядка 190-200 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.10.2014. Снижение стоимости национальной валюты России на 1 рубль стоит федеральному бюджету РФ ...01.07.2014 Съемки фильма «Гравитация» оказались дороже запуска индийской ракеты
Власти Индии считают, что затраты на запуск собственной ракеты меньше, чем съемки голливудского фильма «Гравитация», ...15.04.2010 В Индии вот-вот появятся пластиковые деньги
В пяти индийских городах в ближайшее время в обращении появятся банкноты на полимерной основе. Резервный банк Индии ...