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Вчера, 13:18

Минэнерго РФ: Проблемы с конвертацией рупий при торговле нефтью не были причиной ослабления рубля

УрБК, Москва, 30.08.2023. В Министерстве энергетики РФ выступили с заявлением, что проблемы с конвертацией рупий в ходе торговли нефтью не сказались на курсе рубля. Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки независимо от валюты платежа. Вдобавок задержки с выводом рупий из Индии не носят системного характера, приводит ТАСС заявление ведомства.

Уточним, что ранее бывший глава банков «Открытие» и ВТБ 24 Михаил Задорнов написал колонку, в которой назвал одним из факторов ослабления рубля сложности с возвратом из Индии рупий, на которые была куплена российская нефть. Он отмечал, что Индия получила нефти и нефтепродуктов на 30 млрд долл. США, а импорт РФ из нее составляет 6-7 млрд долл. США в год. России нечего покупать в Индии, но и рупии не вернуть, потому что это неконвертируемая валюта, заявлял М. Задорнов.
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