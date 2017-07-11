Минэнерго РФ: Проблемы с конвертацией рупий при торговле нефтью не были причиной ослабления рубля

Правительство Индии одобрило пакет оборонных контрактов общей стоимостью 800 млрд рупий (13,1 млрд долларов). Об этом ...

Власти Индии считают, что затраты на запуск собственной ракеты меньше, чем съемки голливудского фильма «Гравитация», ...

В Индии вот-вот появятся пластиковые деньги

В пяти индийских городах в ближайшее время в обращении появятся банкноты на полимерной основе. Резервный банк Индии ...