В Свердловской области уложили 12 км асфальтобетона на участке трассы М-12 Москва — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Госкомпания «Автодор» и акционерное общество ДСК «Автобан» подписали контракт на ...11.07.2022 Археологи завершили исследования участков для строительства кафе и заправок на трассе М-12
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области ...23.06.2022 В Свердловской области согласовали размещение многофункциональной зоны на скоростной трассе М-12
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. В соответствии с поручением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ...08.04.2022 Строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга начнется в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. Строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга должно начаться в 2022 ...23.12.2021 Росавтодор утвердил маршрут трассы Казань — Екатеринбург на территории Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2021. В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) утвердили документацию по планировке ...