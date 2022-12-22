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В Свердловской области уложили 12 км асфальтобетона на участке трассы М-12 Москва — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. В Свердловской области рабочие уложили 12 км асфальтобетона на скоростной трассе Дюртюли — Ачит. Строительство этого участка необходимо для продления дороги М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Работы идут круглосуточно, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

На всем участке длиной 275 км, который проходит через три региона РФ, уже готово 15 км дорожной одежды. Для этого уложили 130 тыс. т асфальтобетона. Вместе с укладкой асфальта идет переустройство коммуникаций, строительство искусственных сооружений. Стартовала подготовка участков под многофункциональные зоны, где будут находиться АЗС, парковки, места отдыха.

Строительство разделено на три этапа: 140 км в Башкирии, 92 км в Пермском крае, 43 км в Свердловской области. Предполагается, что по современной скоростной дороге доехать от Москвы до Екатеринбурга можно будет меньше чем за сутки. Время в пути без учета остановок на отдых сократится с 35 до 17 часов.

В районе Ачита скоростная трасса перейдет в федеральную дорогу Пермь — Екатеринбург. На ней тоже идут работы по расширению до четырех полос с разделением встречных потоков.
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