Более трети опрошенных екатеринбуржцев хотели бы уйти работать в крупную компанию

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. В Екатеринбурге 36% опрошенных граждан хотели бы сменить текущее место работы на крупную и известную компанию. При этом 58% респондентов считают, что в микро-, малом и среднем бизнесе условия труда комфортнее, а 35% — что в крупном. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».



Наиболее часто о желании перейти на большое предприятие говорили представители бьюти-сферы (40%), ИТ-специалисты (37%), работники строительной отрасли (31%). О нежелании уходить в крупную компанию чаще всех заявляли работники производства (58%), агропромышленности (57%) и медицины (55%).



О желании работать в корпорации чаще заявляли более молодые респонденты: в категории от 18 до 24 лет такой ответ давали 32% опрошенных, а от 55 до 64 — 19%.



Главными преимуществами больших компаний екатеринбуржцы назвали полный социальный пакет и высокую официальную зарплату (74%), корпоративные бонусы и льготы (54%), возможность добавить этот опыт в резюме (53%), четкий перечень обязанностей (44%). Основными плюсами малого и среднего бизнеса стали широкий и разнообразный перечень рабочих обязанностей (48%), неформальная рабочая атмосфера (44%), большая заметность успехов для руководства (43%), гибкое и лояльное отношение к решению значимых личных и рабочих вопросов (42%).



«Согласно результатам исследования, только 21% жителей Екатеринбурга считают, что размер заработной платы на одной и той же позиции в малом и крупном бизнесе совпадают. Однако уровень оплаты не является ключевым в различиях между типами предприятий. Зарплатные предложения могут совпадать, но будут различаться перечень компетенций, организационная структура и корпоративная культура. В корпорации у сотрудника появляются широкие возможности карьерного роста благодаря реализации масштабных проектов вместе с большой командой профессионалов», — прокомментировал управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.