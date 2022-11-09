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Вчера, 15:41

В Полевском осудят двух иностранцев-курьеров за мошенничество на сумму 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Прокуратура города Полевского утвердила обвинительное заключение в отношении иностранных граждан, которые похитили у семерых пенсионеров более 2,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, преступники работали курьерами в составе преступной группы в связке с телефонными мошенниками, которые звонили жителям Свердловской области и обманывали по схеме «родственник попал в ДТП».

Уголовное дело направлено в Полевской городской суд. Двое курьеров обвиняются по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Также сообщается, что обвиняемые уже вернули обманутым пенсионерам более 1 млн руб.
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