В Полевском осудят двух иностранцев-курьеров за мошенничество на сумму 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Красноуфимска, ...20.10.2022 В Екатеринбурге задержан похитивший у пенсионеров 4,2 млн рублей курьер
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. Полиция Екатеринбурга задержала 55-летнего мужчину, который помогал телефонным ...19.10.2022 В Екатеринбурге будут судить преступную группу по делу о хищении 6,7 млн рублей под предлогом обмена криптовалюты
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о грабеже под предлогом обмена ...07.12.2018 В Свердловской области руководители потребительского кооператива «Актив» обвиняются в хищении у граждан 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...06.05.2013 В суд направлено уголовное дело по фактам нецелевого расходования средств ООО «СтройПромК»
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2013. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...