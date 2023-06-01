УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области объем предложения в сегменте иностранных автомобилей с пробегом ...

Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Свердловскую область за год вырос на 153%

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В мае 2023 года спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на ...

В Свердловской области на 80,2% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...

Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В апреле-мае 2022 года в Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа ...

В Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа вырос на 102%

В Свердловской области за год на 188% вырос спрос на иномарки с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. В Свердловской области за 2021 год на 188% вырос спрос на автомобили из-за рубежа. При ...