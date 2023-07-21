Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Свердловскую область за год вырос на 153%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области объем предложения в сегменте иностранных автомобилей с пробегом в июне-июле 2023 года вырос на 153% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Покупательский интерес за тот же период увеличился на 249,9%, средняя цена такой машины составила 1 млн 895 тыс. руб., сообщается в исследовании «Авито Авто».



В целом по России число объявлений о продаже подобного транспорта выросло на 181,1%, спрос — на 81,2%. Доля подержанных автомобилей из-за рубежа выросла до 2% от всех предложений о покупке транспорта с пробегом на интернет-площадке. В прошлом году показатель составлял 0,7%.



Чаще всего в Свердловской области на продажу предлагаются автомобили брендов Toyota, Honda, Nissan, Kia, Hyundai.