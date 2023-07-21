Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Свердловскую область за год вырос на 153%

В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросли на 54,9% по ...21.07.2023 На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 ...01.06.2023 В Свердловской области на 80,2% вырос спрос на новые китайские автомобили
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В мае 2023 года спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на ...16.03.2023 Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...06.06.2022 В Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа вырос на 102%
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В апреле-мае 2022 года в Екатеринбурге спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа ...