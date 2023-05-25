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Вчера, 14:57

Букеты на 1 сентября в России за год подорожали на 13%

УрБК, Москва, 28.08.2023. В России с 1 по 24 августа 2023 года стоимость букетов увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Чек индекс».

В среднем букет, приобретенный в магазине, подорожал до 2 тыс. 089 руб. (+13%), а на сайтах — до 2 тыс. 645 руб. (+18%). При этом общее число покупок офлайн за год выросло на 5%, онлайн — на 14%.

Напомним, что в этом году на 8 Марта россияне купили на 28% меньше букетов цветов, чем год назад.
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