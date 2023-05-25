Букеты на 1 сентября в России за год подорожали на 13%

УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам I квартала 2023 года число пайщиков-физических лиц выросло на 8,6%, составив 8,6 ...18.04.2023 Число банкротств физлиц в Свердловской области в I квартале выросло на 22%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Число банкротств физических лиц в Свердловской области в I квартале 2023 года выросло ...10.03.2023 Россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад
УрБК, Москва, 10.03.2023. В Международный женский день 8 Марта россияне купили 375 тыс. букетов цветов, что на 28% ...07.03.2023 Кредитование российского бизнеса в 2022 году выросло на 14,3%
УрБК, Москва, 07.03.2023. В 2022 году кредитование бизнеса в России выросло на 14,3%. Об этом сообщается в ...07.03.2017 В Екатеринбурге выросли интернет-продажи цветов при снижении среднего чека на букеты в пределах 20%
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2017. В Екатеринбурге после стагнации 2015-2016 годов на 60% увеличились интернет-продажи ...