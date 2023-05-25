Букеты на 1 сентября в России за год подорожали на 13%

УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам I квартала 2023 года число пайщиков-физических лиц выросло на 8,6%, составив 8,6 ...

В России число пайщиков-физлиц в ПИФах выросло на 8,6% за квартал

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. Число банкротств физических лиц в Свердловской области в I квартале 2023 года выросло ...

Число банкротств физлиц в Свердловской области в I квартале выросло на 22%

Россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад

УрБК, Москва, 10.03.2023. В Международный женский день 8 Марта россияне купили 375 тыс. букетов цветов, что на 28% ...