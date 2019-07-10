Россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад

УрБК, Москва, 10.03.2023. В Международный женский день 8 Марта россияне купили 375 тыс. букетов цветов, что на 28% меньше, чем год назад. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статистику сервиса оператора фискальных данных «Первый ОФД».
Общая стоимость купленных букетов за год не изменилась — 133 млн руб. При этом средний чек вырос на четверть, до 960 руб. за один букет.
«В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим», — заявила старший аналитик сервиса Татьяна Гребенкина.
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