Россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад

УрБК, Москва, 10.07.2019. В январе-мае 2019 года россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов, что на 3,7% меньше ...

Продажи лекарств в России в январе-мае сократились на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2017. В Екатеринбурге после стагнации 2015-2016 годов на 60% увеличились интернет-продажи ...

В Екатеринбурге выросли интернет-продажи цветов при снижении среднего чека на букеты в пределах 20%

За 2015 год россияне купили валюты в 2 раза меньше, чем в 2014 году

УрБК, Москва, 15.02.2016. Россияне в 2015 году купили валюты на 36,2 млрд долл. США в долларовом эквиваленте. Данный ...