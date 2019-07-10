УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:39

Россияне купили на 28% меньше букетов цветов на 8 Марта, чем год назад

УрБК, Москва, 10.03.2023. В Международный женский день 8 Марта россияне купили 375 тыс. букетов цветов, что на 28% меньше, чем год назад. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на статистику сервиса оператора фискальных данных «Первый ОФД».

Общая стоимость купленных букетов за год не изменилась — 133 млн руб. При этом средний чек вырос на четверть, до 960 руб. за один букет.

«В этом году в день праздника мы фиксируем снижение числа покупок, так как россияне стали экономить на подарках, однако в предпраздничную неделю снижение к предыдущему году было вдвое меньшим», — заявила старший аналитик сервиса Татьяна Гребенкина.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.07.2019 Продажи лекарств в России в январе-мае сократились на 3,7%

УрБК, Москва, 10.07.2019. В январе-мае 2019 года россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов, что на 3,7% меньше ...

07.03.2017 В Екатеринбурге выросли интернет-продажи цветов при снижении среднего чека на букеты в пределах 20%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2017. В Екатеринбурге после стагнации 2015-2016 годов на 60% увеличились интернет-продажи ...

15.02.2016 За 2015 год россияне купили валюты в 2 раза меньше, чем в 2014 году

УрБК, Москва, 15.02.2016. Россияне в 2015 году купили валюты на 36,2 млрд долл. США в долларовом эквиваленте. Данный ...

11.04.2014 ЦБ: в 2013 году россияне купили иностранной валюты почти на 60 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.04.2014. В 2013 году россияне купили иностранной валюты на 59,5 млрд долл. США в эквиваленте, что на ...

22.02.2011 Ряд нерабочих дней ожидает россиян в 2011 году

По данным РИА Новости, россиян в 2011 году ждет ряд нерабочих дней. «День защитника Отечества — 23 февраля — ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами
Архив новостей
Март 2023 (237)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18