Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 600 млн рублей на строительство социальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительно 572,8 млн руб. на возведение социальных объектов в городах региона. Деньги в рамках строительной госпрограммы для достижения целей нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Демография» получат Екатеринбург, Ирбит и Верхотурье, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Екатеринбург получит 498,3 млн руб. Эти средства будут направлены на строительство улицы Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги в Академическом районе. Также благодаря опережающему финансированию уже в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию участки улиц Рябинина и Вавилова — от улицы Академика Парина до улицы Академика Ландау.



В Ирбите дополнительные 62,7 млн руб. пойдут на строительство детского сада на 270 мест в рамках нацпроекта «Демография». Новое учреждение повысит доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до трех лет.



В Верхотурье 17,8 млн руб. дополнительных средств будут направлены на возведение стадиона «Олимп» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Планируется, что объект будет сдан уже этой осенью — сейчас строительство завершено уже на 80%. На стадионе появятся зона воркаута, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, комментаторская, трибуны, табло, беговые дорожки.