Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил почти 600 млн рублей на строительство социальных объектов

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил Екатеринбургу 323 млн руб. ...19.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 328 млн рублей на завершение строительства школ в Серове и Косулино
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 328 млн руб. на завершение ...12.05.2023 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ремонтируются и строятся 14 объектов
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. Городские власти продолжают строительство и реконструкцию улиц в рамках национального ...09.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил дополнительные средства на строительство дорог и социальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительные средства на ...11.10.2022 По заявке свердловского губернатора Евгения Куйвашева Екатеринбург получит свыше 700 млн рублей на строительство инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. По заявке губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область получит из федерального ...