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Вчера, 11:22

В России создадут систему быстрого перевода ценных бумаг между брокерами

УрБК, Москва, 28.08.2023. В России появится система быстрого перевода всех видов ценных бумаг между брокерами. Проект реализует Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, рассказал председатель правления организации Виктор Жидков.

«Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее. Мы предложили рынку встроить в приложения брокеров функцию, которая позволит перевести бумаги к другому брокеру в один или несколько кликов. Технически мы это уже реализовали и начинаем тестировать с рядом брокеров», — цитирует его «Прайм».

К тестированию присоединились уже шесть участников рынка. Проект может быть реализован к концу года. Для этого требуется внести изменения в ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг» и Налоговый кодекс, чтобы передавать налоговые документы в электронном виде.

Сейчас, если клиент захочет перевести бумагу, брокер должен сделать большое количество действий. Поэтому нововведение удешевит процедуру: электронный пакет документов будет передаваться от одного брокера другому через каналы НРД.
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