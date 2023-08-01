В России создадут систему быстрого перевода ценных бумаг между брокерами

УрБК, Москва, 01.08.2023. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) составила поправки в ...21.03.2023 С 1 апреля в России изменятся правила покупки некоторых иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами
С 1 апреля в России обновятся правила покупки ряда иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами. Речь идет ...21.03.2023 С 1 апреля в России изменятся правила покупки некоторых иностранных бумаг неквалифицированными инвесторами
УрБК, Москва, 21.03.2023. С 1 апреля в России обновятся правила покупки ряда иностранных ценных бумаг ...16.03.2011 ФСФР РФ детализировала перечень инсайдерской информации для брокеров
УрБК, Москва, 16.03.2011. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) уточнила перечень инсайдерской информации для ...03.11.2009 ФСФР РФ намерена упростить процедуру выпуска ценных бумаг
УрБК, Москва, 03.11.2009. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ опубликовала проект поправок в ФЗ «О рынке ценных ...