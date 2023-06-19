Созданный в Minecraft виртуальный Екатеринбург продолжит развиваться

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В Перми подвели итоги II Всероссийского конкурса на лучшую организацию творческой ...

Гуманитарный университет из Екатеринбурга удостоен премии «Российская студенческая весна» в Перми

Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил все службы за работу на праздничных мероприятиях в честь Дня города

Впервые в Екатеринбурге в День города пройдет фестиваль духовых оркестров

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2015. В 2015 году в День города Екатеринбурга, впервые за историю празднования, состоится ...