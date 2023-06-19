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Созданный в Minecraft виртуальный Екатеринбург продолжит развиваться

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Проект виртуального Екатеринбурга в игре Minecraft, созданный к 300-летию города студентами Гуманитарного университета, будет развиваться и дальше. Авторы обещают увеличить число объектов. Сейчас в «игровой» версии построены здания администрации, Гуманитарного университета, парк и аттракционы. Студенты, работавшие над созданием виртуального 300-летия, воодушевлены итогами праздника и намерены продолжать работу над проектом.

Созданный в Minecraft виртуальный Екатеринбург продолжит развиваться
Изображение из компьютерной игры Minecraft

«Очень здорово, что наш праздник привлек внимание горожан. Подготовка сервера и все активности на нем широко освещались в СМИ и интересовали общественность. Мы благодарим всех гостей наших мероприятий», — говорит организатор проекта Кирилл Адушкин.

Виртуальный праздник состоялся при поддержке IT-школы KIBERone, которая помогла перенести локации города на более производительный сервер.

«Этот уникальный опыт показал, что даже виртуальные миры могут стать местом для создания атмосферы праздника и не только. Мы уверены, что в дальнейшем подобные виртуальные мероприятия будут интересными для горожан», — поясняет директор KIBERone Ольга Апалькова.

Виртуальное 300-летие Екатеринбурга показало интерес жителей города к такому формату празднования и общению в мире компьютерной игры. Пространство, созданное на сервере, будет развиваться, отражая тенденции и изменения реальной жизни города.

«На нашем сервере создана уникальная рекламная инфраструктура, куда входит как наружная реклама и щиты, так и квесты, которые могут быть разработаны специально для партнеров. Мы не останавливаемся после проведения праздника и будем развивать проект, так как видим его потенциал. Сейчас мы хотим сосредоточиться на постоянных резидентах для нашего виртуального города, чтобы он стал непрерывно действующей площадкой для общения горожан», — сообщает пресс-атташе проекта Александра Анцевич.

В мае 2023 года Гуманитарный университет был признан вузом с лучшей организацией творческой деятельности среди образовательных организаций высшего образования по итогам III Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна».

IT-школа KIBERone — международный инновационный проект, представляющий престижное направление в сфере IT для детей 6-14 лет. Она признана лучшей в мире в сфере цифровых технологий по версии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО (с 2020 года).

Для информирования о развитии виртуального Екатеринбурга открыт паблик в социальной сети «ВКонтакте».
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