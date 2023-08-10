В Свердловской области за месяц цены на цемент выросли на 15,23%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В июле 2023 года цены на табачные изделия в Свердловской области по сравнению с июлем ...10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%
Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне — 3,18%). Об ...10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем ...15.01.2015 Средние оптовые цены на черный металлопрокат в УрФО в декабре выросли на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В декабре 2014 года усредненный индекс оптовых цен на цемент «навалом» в среднем по ...04.05.2009 В I квартале 2009 года потребительские цены на товары и услуги, оказываемые населению, повысились в Свердловской области на 5,5%
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2009. С начала года (в марте 2009 г. к уровню декабря 2008 г.) в Свердловской области ...