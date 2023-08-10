УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:26

В Свердловской области за месяц цены на цемент выросли на 15,23%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области в июле 2023 года в сравнении с июнем цены на тарированный цемент повысились на 15,23%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Кроме того, на 2,62% подорожали обои, на 1,67% повысились цены на обрезную доску, на 1,49% — на металлочерепицу, на 0,59% — на красный кирпич. При этом отмечается, что линолеум подешевел на 0,32%, а ламинат — на 1,77%.


В целом за отчетный период в регионе строительные материалы подорожали на 1,91%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 14:22 Цены на табачные изделия в Свердловской области за год выросли почти на 12%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В июле 2023 года цены на табачные изделия в Свердловской области по сравнению с июлем ...

10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июне — 3,18%). Об ...

10.08.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июле ускорилась до 4,02%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Инфляция на Среднем Урале в июле составила 4,02% по сравнению с аналогичным месяцем ...

15.01.2015 Средние оптовые цены на черный металлопрокат в УрФО в декабре выросли на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В декабре 2014 года усредненный индекс оптовых цен на цемент «навалом» в среднем по ...

04.05.2009 В I квартале 2009 года потребительские цены на товары и услуги, оказываемые населению, повысились в Свердловской области на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2009. С начала года (в марте 2009 г. к уровню декабря 2008 г.) в Свердловской области ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (639)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18