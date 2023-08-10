В Свердловской области за месяц цены на цемент выросли на 15,23%

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области в июле 2023 года в сравнении с июнем цены на тарированный цемент повысились на 15,23%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата. Кроме того, на 2,62% подорожали обои, на 1,67% повысились цены на обрезную доску, на 1,49% — на металлочерепицу, на 0,59% — на красный кирпич. При этом отмечается, что линолеум подешевел на 0,32%, а ламинат — на 1,77%. В целом за отчетный период в регионе строительные материалы подорожали на 1,91%.

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