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В Екатеринбурге обнаружен цех по производству шаурмы из просроченных продуктов

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. Следственное управления СК России по Свердловской области начало процессуальную проверку после сообщений о том, что в Кировском районе Екатеринбурга работает подпольный цех, где производится шаурма из просроченных продуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, при изготовлении у товара переклеивались этикетки, после чего он поставлялся в торговые точки города под видом свежего. Правоохранители выясняют, куда именно поступала шаурма, принимаются меры к установлению и опросу всех участников работы цеха.

Проверяется наличие признаков преступления по статье 238 УК РФ «Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Также будет дана правовая оценка действиям (возможному бездействию) контролирующих органов по соблюдению миграционного законодательства.
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