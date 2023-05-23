В Екатеринбурге обнаружен цех по производству шаурмы из просроченных продуктов

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Следственное управление СК России по Свердловской области начало проверку по жалобам ...23.03.2023 Транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о свалке возле аэропорта Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений о ...15.11.2011 Прокуратура Свердловской области: При проведении рейдов на рынке «Таганский ряд» полицейскими нарушены нормы законодательства об оперативно-розыскной деятельности
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2011. По требованию прокуратуры Свердловской области дана правовая оценка действиям ...29.12.2009 Прокуратура Свердловской области: Основной причиной снижения количества уголовных дел за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, является ненадлежащее взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2009. В течение 11 месяцев 2009 года следственными подразделениями следственного управления ...17.02.2009 Возбуждено уголовное дело в связи с установлением фактов продажи в сети гипермаркетов «Ашан» некачественных рыбных продуктов
УрБК, Москва, 17.02.2009. Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ по Москве возбудило ...