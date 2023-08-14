Производители шаурмы планируют увеличить цены на 10-15%

УрБК, Москва, 14.08.2023. В России крупные производители майонеза планируют повысить отпускные цены на продукцию на ...18.07.2023 Крупные производители сладких напитков планируют увеличить цены на продукцию
УрБК, Москва, 18.07.2023. Производители сладких напитков и соков PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», ...09.03.2021 Российские ритейлеры и производители договорились о временной заморозке цен на тушку бройлера
УрБК, Москва, 09.03.2021. Российские торговые сети и производители мяса птицы пришли к соглашению об установлении ...12.12.2014 В Екатеринбурге в начале 2015 года на 10-15% подорожают автомобильные шины
УрБК, Москва, 12.12.2014. Екатеринбургские продавцы автомобильных шин готовятся к поднятию цен. Пока дороже стали ...01.09.2014 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в сентябре увеличит цены на мясо птицы
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2014. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» в первой половине сентября планирует увеличить отпускные ...