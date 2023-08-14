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Производители шаурмы планируют увеличить цены на 10-15%

УрБК, Москва, 29.08.2023. Производители шаурмы намерены в сентябре увеличить цены на 10-15%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка и продавцов.

Главной причиной изменений стало подорожание курицы. В марте ее закупали по 220 руб. за кг, в мае — по 280 руб., с первого августа — по 330 руб. В некоторых регионах цены доходят до 390 руб. за кг, рассказали в сети «Шоу’рма». Поэтому классическая шаурма подорожает со 190 до 210 руб. В «Мосшаурме» планируют повысить цены на 10-15% после получения новых поставок мяса.

В Минсельхозе РФ утверждают, что подорожание мяса птицы имеет сезонный характер. Вдобавок развитие внутреннего туризма привело к росту спроса на подобную продукцию. В сентябре цены должны снизиться. Это подтверждают некоторые производители птицеводческой продукции, утверждают в министерстве.

По информации Росстата, с начала года по июль средние потребительские цены за охлажденных кур выросли на 11,5%, а за июль — на 6,99%, составив 197,85 руб. за кг.
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