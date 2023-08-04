Объем средств на строительных счетах эскроу в России достиг 4,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...05.07.2023 Дефицит бюджета РФ в I квартале превысил 2,4 трлн рублей
УрБК, Москва, 05.07.2023. Дефицит бюджета России по итогам I квартала 2023 года составил 2 трлн 402 млд руб. Об этом ...07.02.2023 Объем Фонда национального благосостояния РФ в январе вырос до 10,8 трлн рублей
УрБК, Москва, 07.02.2023. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в январе 2023 года увеличился на 373 ...16.05.2022 Общий объем застрахованных средств вкладчиков в РФ в I квартале сократился на 4,7%
УрБК, Москва, 16.05.2022. Общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических и юридических лиц) в ...22.02.2022 В 2021 году совокупный объем застрахованных средств вкладчиков в банках РФ вырос на 11,9%
УрБК, Москва, 22.02.2022. По итогам 2021 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков (физических ...