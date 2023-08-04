Объем средств на строительных счетах эскроу в России достиг 4,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 24.08.2023. Во II квартале 2023 года на строительные счета эскроу поступило более 1 трлн руб. В итоге остаток средств на них составил 4,6 трлн руб., сообщает Банк России.



Росту поступлений способствовали высокие продажи жилья. В то же время запуск новых проектов опережал объемы продаж в целом по стране и в большинстве регионов. Об этом говорит увеличение нереализованных площадей жилья.



Кредитный портфель застройщиков за квартал вырос на 9%, до 5,4 трлн руб. Объем кредитных лимитов тоже стал больше на 9%, составив 14 трлн руб. Показатель следует за объемом выводимых на рынок строительных проектов.