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Вчера, 17:01

Курс евро с начала торгов снизился на 0,38%

УрБК, Москва, 22.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 94,28 руб., евро — 101,98 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,02%, европейской — на 0,38%.
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