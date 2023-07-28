В десяти российских банках выросла средняя максимальная процентная ставка по вкладам

УрБК, Москва, 23.08.2023. Во вторую декаду августа выросла максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках. В среднем она составляет 9,23%, сообщает Банк России. Показатель начал расти с третьей декады июля. Для расчета средней максимальной процентной ставки используется среднее арифметическое процентных ставок десяти кредитных организаций.

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