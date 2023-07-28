В десяти российских банках выросла средняя максимальная процентная ставка по вкладам

УрБК, Москва, 23.08.2023. Во вторую декаду августа выросла максимальная процентная ставка по вкладам в десяти ...28.07.2023 Средняя максимальная ставка по вкладам в РФ сохранилась на уровне 7,83%
УрБК, Москва, 28.07.2023. Во второй декаде июля 2023 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в ...25.10.2022 Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках выросла до 6,79%
УрБК, Москва, 25.10.2022. По итогам второй декады октября средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупных ...14.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 6,43%
УрБК, Москва, 14.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...24.06.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,17%
УрБК, Москва, 24.06.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...