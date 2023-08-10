В Челябинске средняя цена квартиры на первом этаже на 800 тыс. рублей ниже стоимости жилья на других этажах

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. На вторичном рынке Екатеринбурга средняя цена квартиры на первом этаже составляет 4,3 ...10.08.2023 В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%
УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...18.05.2023 «Авито»: Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 19%
УрБК, Челябинск, 18.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 ...27.03.2020 В Екатеринбурге квартиры на первых этажах продаются на 12% дешевле среднерыночной цены
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2020. В Екатеринбурге за последний год стоимость квадратного метра на рынке жилья увеличилась ...13.09.2019 В Екатеринбурге при покупке жилья на первом этаже можно сэкономить до 11%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Екатеринбурге купить квартиру на первых этажах дешевле почти на 10,8%. Об этом ...