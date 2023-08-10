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Вчера, 15:26

В Челябинске средняя цена квартиры на первом этаже на 800 тыс. рублей ниже стоимости жилья на других этажах

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В Челябинске на вторичном рынке средняя стоимость квартиры на первом этаже составляет 3,2 млн руб. При этом жилье на последнем этаже стоит 3,3 млн руб. (разница — 3%), а на «средних» — 4 млн руб. (разница — 20%). Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».

Аналитики изучили 33 города, и во всех наблюдается подобная тенденция. В среднем по России квартира на первом этаже стоит 3,3 млн руб., на 6% уступая последним этажам (3,5 млн руб.) и на 35% — «средним» (5,1 млн руб.).

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин отмечает, что из-за изношенности на первых этажах есть риск затопления, промерзания зимой и жары летом. На первых этажах можно столкнуться с сыростью коммуникаций в подвале, шумом, плохим видом, необходимостью ставить на окна решетки.

«К выбору объектов на этих этажах стоит подходить внимательно: проверять коммуникации дома и в каком состоянии подвальные помещения, проводился ли капитальный ремонт и когда, есть ли над последним этажом дополнительный технический этаж, который станет буфером, на какой высоте располагается первый этаж — вровень с землей или на уровне второго. При определенном сочетании факторов квартиры на первых и последних этажах становятся ничуть не худшим выбором по сравнению со «средними»», — добавил эксперт.
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