В Екатеринбурге квартиры на первом этаже на 21% дешевле по сравнению со «средними»

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. На вторичном рынке Екатеринбурга средняя цена квартиры на первом этаже составляет 4,3 млн руб. Это на 8% дешевле, чем на последнем (4,6 млн руб.), и на 21% дешевле, чем на «средних» (5,3 млн руб.). Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимость».



Подобные тенденции наблюдаются во всех городах, попавших в исследование. В среднем по России жилье на первом этаже стоит 3,3 млн руб., на последнем — 3,5 млн руб. (разница с первым — 6%), на «средних» — 5,1 млн руб. (35%).



«Приобретение квартиры на первом или последнем этаже на «вторичке» позволяет значительно сэкономить. Однако такие объекты могут иметь недостатки. В силу изношенности инфраструктуры для объектов на последних этажах есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не все в порядке. Недостатки первых этажей — сырость из-за коммуникаций в подвале, шум, плохие видовые характеристики, часто отсутствие балкона, необходимость устанавливать на окна решетки», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.



При этом он отметил, что «при определенном сочетании факторов» квартира на первом или последнем этаже может быть таким же хорошим выбором, как и на любом другом.