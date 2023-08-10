В Екатеринбурге квартиры на первом этаже на 21% дешевле по сравнению со «средними»

УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...18.05.2023 «Авито»: Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 19%
УрБК, Челябинск, 18.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 ...13.10.2022 Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска составила 58 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. В Челябинске средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляет 2,77 млн руб., а ...27.03.2020 В Екатеринбурге квартиры на первых этажах продаются на 12% дешевле среднерыночной цены
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2020. В Екатеринбурге за последний год стоимость квадратного метра на рынке жилья увеличилась ...13.09.2019 В Екатеринбурге при покупке жилья на первом этаже можно сэкономить до 11%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В Екатеринбурге купить квартиру на первых этажах дешевле почти на 10,8%. Об этом ...