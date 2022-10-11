Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 670 млн рублей на строительство терминала сжиженного природного газа в поселке Шаля

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Свердловской области продолжается реализация губернаторской программы по газификации. ...17.11.2015 «Облкоммунэнерго» запустило комплекс хранения газа в Староуткинске
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2015. В Староуткинске накануне был открыт комплекс хранения и регазификации сжиженного ...01.04.2011 В муниципальных образованиях Свердловской области будут построены комплексы для хранения и использования сжиженного газа
УрБК, Москва, 01.04.2011. В Екатеринбурге состоялась рабочая встреча заместителя председателя Государственной Думы РФ ...03.02.2011 Правительство Свердловской области отказалось от идеи строительства газопроводов в отдаленных территориях
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2011. Правительство Свердловской области отказалось от идеи строительства газопроводов в ...18.02.2009 Дмитрий Медведев откроет «Сахалин»
Сегодня президент России Дмитрий Медведев в Южно-Сахалинске примет участие в открытии первого в России завода по ...