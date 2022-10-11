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Вчера, 10:24

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 670 млн рублей на строительство терминала сжиженного природного газа в поселке Шаля

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. В поселке Шаля стартовало строительство терминала сжиженного природного газа. Работы планируется завершить в 2026 году. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на проект будет выделено 670,8 млн руб. Объект обеспечит газом 6,5 тыс. человек, сообщает департамент информационной политики региона.

С просьбой о газификации населенного пункта к главе региона обратились жители поселка во время прямой линии в декабре 2022 года. Сейчас в поселке насчитывается 50 многоквартирных жилых домов, 303 малоэтажных дома, более 1,6 тыс. индивидуальных домов, два промышленных предприятия, 30 бюджетных, 105 объектов малого и среднего бизнеса.

«Реализация инвестиционного проекта позволит перевести теплоснабжение вышеуказанных потребителей с неэффективного вида отопления на экологичный вид топлива, что послужит толчком для снижения выбросов и улучшения экологической обстановки в населенном пункте», — сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Мощность строящегося терминала составит четыре резервуара по 100 кубометров сжиженного газа. Объем рассчитан на подключение всего населения поселка и четырех котельных. Вдобавок создаются проекты разводящего распределительного газопровода для подключения жителей.
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