Курс евро с начала торгов вырос на 0,66%

УрБК, Москва, 22.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 94,13 руб., евро — 102,58 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,51%, европейской — на 0,66%.

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