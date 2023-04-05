В Свердловской области за три года удвоился спрос на работников дорожного строительства

По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тыс. вакансий. Это ...

Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%

УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru ...

Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. С начала 2022 года в России было открыто примерно 110 тыс. вакансий в сфере ...

Свердловская область занимает второе место по количеству вакансий для металлургов

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...

Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%

Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...