В Свердловской области за три года удвоился спрос на работников дорожного строительства

По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru более 400 тыс. вакансий. Это ...05.04.2023 Число вакансий в промышленной сфере в России за квартал выросло на 22%
УрБК, Москва, 05.04.2023. По итогам I квартала 2023 года российские работодатели-промышленники опубликовали на hh.ru ...18.07.2022 Свердловская область занимает второе место по количеству вакансий для металлургов
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. С начала 2022 года в России было открыто примерно 110 тыс. вакансий в сфере ...22.11.2021 Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...26.08.2021 Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...