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Вчера, 09:44

В Свердловской области за три года удвоился спрос на работников дорожного строительства

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Во II квартале 2023 года в Свердловской области было открыто на 120% больше вакансий в сфере «Строительство дорожное и инфраструктурное», чем в аналогичный период 2020 года. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата выросла с 83,98 тыс. руб. до 103,4 тыс. руб. При этом Средний Урал занимает четвертое место среди российских регионов по числу подобных вакансий — 4%. Впереди находятся Москва (14%), Красноярский край (11%), Санкт-Петербург (6%).

Чаще всего работодатели Свердловской области ищут машинистов (доля вакансий — 11,4%), водителей — 8,9%, прорабов, мастеров СМР (6,8%). Средние предлагаемые зарплаты для них составляют 149,4 тыс. руб., 114,9 тыс. руб., 137,9 тыс. руб. соответственно.

Добавим, что рост спроса на работников дорожного строительства характерен в целом для России. Во II квартале появилось 46 тыс. вакансий, что на 50% превышает показатель II квартала 2020 года.
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