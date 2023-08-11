Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс доллара США вырос на 73,77 коп., до 94,14 руб., евро — на 1,09 руб., до 102,57 руб.