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Вчера, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 22.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2023 года. Курс доллара США вырос на 73,77 коп., до 94,14 руб., евро — на 1,09 руб., до 102,57 руб.
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