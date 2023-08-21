В Свердловской области 21 и 22 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...04.08.2023 В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...04.07.2023 В Свердловской области с 4 по 7 июля ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...30.05.2023 В Свердловской области с 30 мая по 3 июня ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...02.05.2023 В Свердловской области 2 и 3 мая ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается высокая пожарная опасность. ...