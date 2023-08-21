В Свердловской области 21 и 22 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«21-22 августа в большинстве районов Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.