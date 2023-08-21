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21.08.2023

Выдача автокредитов в России выросла на 15%

УрБК, Москва, 18.08.2023. За июль 2023 года выдача автокредитов в России выросла на 15%, до 86,3 тыс. Это максимальное значение с апреля 2021 года, сообщает «Прайм» на основе данных «Скоринг бюро».

Средний размер кредита вырос на 5%, составив 1,4 млн руб., — рекорд за всю историю наблюдений. Общий объем выдач увеличился на 21%, до 123,3 млрд руб. Портфель автокредитов в июле достиг 1,4 трлн руб. (плюс 4%), число активных кредитов — 1,8 млн (плюс 2%).

«Можно с осторожностью предположить, что авторынок, включая его кредитную составляющую, перешел в стадию роста: на ранке восстановлено предложение, пусть и с новым наполнением. Рост в июле, скорее всего, связан с дополнительными факторами спроса в виде ожидаемого повышения утилизационного сбора и попыткой компенсировать возможный рост цен вследствие изменения курсов валют», — говорят аналитики.

В августе, по предварительным данным, можно ожидать сопоставимых результатов.
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