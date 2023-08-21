Выдача автокредитов в России выросла на 15%

Материалы по теме

В Свердловской области выдача автокредитов за месяц выросла почти на 20%

С марта по апрель 2023 года выдача автокредитов в Свердловской области выросла на 19,7%: с 1 тыс. 612 до 1 тыс. 930. Об ...

В Свердловской области выдача автокредитов за месяц выросла почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. С марта по апрель 2023 года выдача автокредитов в Свердловской области выросла на ...

Объем портфеля автокредитов в России достиг рекордного уровня

УрБК, Москва, 22.05.2023. По итогам апреля объем портфеля автокредитов в России составил 1,25 трлн руб. Это новый ...

В июле количество выданных в России кредитов сократилось на 11%

В июле 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов на общую сумму 236,5 млрд руб. По данным Объединенного ...

В июле количество выданных в России кредитов сократилось на 11%

УрБК, Москва, 26.08.2016. В июле 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов на общую сумму 236,5 млрд ...