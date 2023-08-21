УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.08.2023

Правительство Свердловской области направило свыше 2 млрд рублей на госпрограмму по развитию сферы ЖКХ в регионе

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева дополнительно выделит более 2 млрд руб. муниципалитетам на обновление систем коммунальной инфраструктуры.

Как сообщает департамент информационной политики региона, в этом году будет направлено более 600 млн руб.

«Средства направят на реконструкцию очистных сооружений канализации «Водоканала» в Березовском, завершение строительства блочно-модульной газовой котельной в деревне Приданниково Красноуфимского района, строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Ревде и другие объекты», — отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В том числе средства направят предпринимателям, работающим с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, постановление обеспечит реализацию мероприятий госпрограммы для развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона в 2023–2025 годах.

Добавим, что при подготовке к отопительному сезону в Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей. В соответствии с планом работы выполнены на 70%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.08.2023 В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...

16.01.2023 Правительство РФ одобрило заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева о допфинансировании модернизации ЖКХ в регионе на 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В правительстве РФ одобрили заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о ...

17.10.2022 По заявке свердловского губернатора Евгения Куйвашева в регион поступит 71 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. По заявке Евгения Куйвашева из Фонда благосостояния РФ выделили дополнительные средства ...

12.03.2018 Свердловские власти выделят более 900 млн рублей на модернизацию муниципальных систем водоочистки

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2018. Свердловские власти выделят 906 млн руб. на модернизацию и строительство муниципальных ...

30.08.2017 На реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска выделят 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Реконструкция очистных сооружений Среднеуральска начнется в 2018 году. Об этом сообщил ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (536)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18