Правительство Свердловской области направило свыше 2 млрд рублей на госпрограмму по развитию сферы ЖКХ в регионе

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УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Реконструкция очистных сооружений Среднеуральска начнется в 2018 году. Об этом сообщил ...