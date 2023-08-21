Правительство Свердловской области направило свыше 2 млрд рублей на госпрограмму по развитию сферы ЖКХ в регионе

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...16.01.2023 Правительство РФ одобрило заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева о допфинансировании модернизации ЖКХ в регионе на 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В правительстве РФ одобрили заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о ...17.10.2022 По заявке свердловского губернатора Евгения Куйвашева в регион поступит 71 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. По заявке Евгения Куйвашева из Фонда благосостояния РФ выделили дополнительные средства ...12.03.2018 Свердловские власти выделят более 900 млн рублей на модернизацию муниципальных систем водоочистки
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2018. Свердловские власти выделят 906 млн руб. на модернизацию и строительство муниципальных ...30.08.2017 На реконструкцию очистных сооружений Среднеуральска выделят 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. Реконструкция очистных сооружений Среднеуральска начнется в 2018 году. Об этом сообщил ...