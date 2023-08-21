В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Минприроды РФ по заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева выделит 115 млн руб. федеральных средств на усовершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.



Как сообщает департамент информационной политики региона, в 2024 году на средства федерального бюджета закупят порядка 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО.



«Всего на рассмотрение Минприроды РФ поступили заявки из 38 регионов, однако одобрение получили только 20 из них. Свердловской области удалось успешно пройти отбор для распределения субсидий из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Данные мероприятия нацелены на двукратное сокращение отходов, направляемых на захоронение», — отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.



Добавим, что правительство Свердловской области направило свыше 2 млрд руб. на госпрограмму по развитию сферы ЖКХ в регионе. В том числе средства направят предпринимателям, работающим с твердыми коммунальными отходами.