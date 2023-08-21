В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева ...26.08.2022 Свердловская область получит из федерального бюджета более 100 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Из средств федерального бюджета в регионы будет направлено 1,5 млрд руб. на ...06.10.2021 Свердловская область получит субсидию в 60 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Минприроды РФ одобрило заявку Свердловской области на получение субсидии, которая будет ...06.03.2019 Минприроды поручили проработать организацию раздельного сбора отходов
УрБК, Москва, 06.03.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося 19 февраля заседания ...27.03.2018 Егор Свалов назначен замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2018. Глава комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов ...