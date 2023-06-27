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Сегодня, 17:01

Курс евро с начала торгов вырос на 0,11%

УрБК, Москва, 18.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 93,65 руб., евро — 101,76 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,12%, европейской — вырос на 0,11%%.
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