Курс евро с начала торгов вырос на 0,11%

УрБК, Москва, 18.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 93,65 руб., евро — 101,76 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,12%, европейской — вырос на 0,11%%.

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