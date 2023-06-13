В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга на фасаде культурного центра «Эрмитаж-Урал» покажут световое шоу

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга команда Екатеринбургского музея ИЗО подготовила световое шоу, которое будут демонстрировать для жителей и гостей города на фасаде культурного центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11.



«Мультимедиа-представление расскажет об истории эвакуации коллекции Государственного Эрмитажа на Урал в период Великой Отечественной войны и о роли Екатеринбурга в спасении бесценных шедевров», — сообщает пресс-служба музея.



Сеансы светового шоу будут проходить 18 августа в 22.40, 23.00, 23.20 и в 23.40; 19 августа в 22.40, 23.00, 23.20 и в 23.40.



Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции. Работы по модернизации исторического здания музея провели строители компании «Атомстройкомплекс».