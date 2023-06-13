В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга на фасаде культурного центра «Эрмитаж-Урал» покажут световое шоу

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония ...10.05.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о забытых профессиях дореволюционного Санкт-Петербурга
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 11 мая пройдет лекция, ...02.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пригласил главу Минкульта РФ Ольгу Любимову на открытие центра «Эрмитаж-Урал»
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пригласил министра культуры РФ Ольгу Любимову ...14.06.2016 Проект строительства центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге прошел госэкспертизу
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2016. Проект строительства культурного центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге получил ...26.06.2015 Согласован проект строительства центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2015. Согласован проект строительства центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. Об этом на своей ...