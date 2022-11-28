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Сумма вкладов на счетах жителей Южного Урала за год выросла на 19% и составила 616 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Объем средств на банковских счетах жителей Южного Урала, по данным на 1 июля 2023 года, составил 616 млрд руб. Это на 19% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск ГУ Банка России.

Доля рублевых вкладов составляет 95% от общей суммы. Средневзвешенная процентная ставка по вкладам на первую декаду августа составляла 8,2%. Эта цифра была выведена на основании данных 10 крупнейших банков региона.

«Чтобы клиентам было проще выбирать банковские продукты, Банк России обязал кредитные организации указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора, а также включать в него таблицу с важными условиями, приведенными в краткой и доступной форме», – поясняет заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Эксперт также отметила, что для большинства граждан банковский вклад остается привычным и надежным способом сбережения денег.
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