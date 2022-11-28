Сумма вкладов на счетах жителей Южного Урала за год выросла на 19% и составила 616 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 28.11.2022. На 1 октября объем банковских сбережений южноуральцев составил 501 млрд руб. За год ...24.11.2021 Объем банковских вкладов жителей Челябинской области превысил 500 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 24.11.2021. Объем банковских вкладов жителей Южного Урала с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ...20.02.2020 Объем вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 9,4%
УрБК, Челябинск, 20.02.2020. На 1 января 2020 года объем банковских вкладов жителей Южного Урала составил 461 млрд руб. ...25.11.2019 Средняя ставка по рублевым вкладам в Челябинской области составляет 5,1%
УрБК, Челябинск, 25.11.2019. Объем банковских вкладов жителей Челябинской области за 9 месяцев 2019 года вырос на 9,8% ...27.02.2019 Объем вкладов в рублях в Челябинской области составил 373,3 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 27.02.2019. По итогам 2018 года объем банковских вкладов жителей Челябинской области достиг 422,4 млрд ...