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Вчера, 17:00

Курс евро с начала торгов снизился на 1,47%

УрБК, Москва, 16.08.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 93,41 руб., евро — 101,67 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,3%, европейской — на 1,47%.
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