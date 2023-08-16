На Южном Урале в июле выдали 2,6 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в июле 2023 года выдали 2 тыс. 646 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 5,5% больше уровня предыдущего месяца этого года (в июне — 2 тыс. 507 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-ю строчку в списке 30 российских регионов. Стоит отметить, что ряд территорий показали более высокие темпы прироста показателей. Так, в Белгородской области в июле было выдано 917 автокредитов, что на 39,4% больше показателей предыдущего месяца (в июне – 658), в Чувашской республике показатель составил 923 ед., повысившись на 30,6% за месяц (в июне было выдано 707 автокредитов). Также количество выданных автокредитов выросло в Ростовской и Воронежской областях: на 22,1% (до 3 тыс. 164 шт.) и 21,6% (до 1 тыс. 537 ед.) соответственно. В Ставропольском крае в июле было выдано 1 тыс. 822 автокредита, что на 20,6% выше показателей июня (1 тыс. 511 автокредитов).



В целом по стране в июле этого года выдали 86,6 тыс. автокредитов, что на 14,8% больше показателя предыдущего месяца этого года (в июне — 75,4 тыс. ед.).