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В июле УБРиР выдал на 38% больше кредитов для физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали в июле рост спроса на потребительские кредиты на 38%. Чаще всего клиенты брали деньги на ремонт, бытовую технику, автомобили, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

Эксперты также отмечают, что в целом по рынку в первом полугодии 2023 года наблюдается ускорение роста розничного кредитования. Так, по сравнению со вторым полугодием 2022 года объемы выдач возросли на 18%, и в дальнейшем этот тренд только укрепился. В июле количество оформленных потребительских кредитов выросло на 11%, а объем — на 3%.

По словам управляющего директора центра развития потребительского кредитования УБРиР Любови Торопицыной, в первом полугодии рост спроса был связан с тем, что банк повышал доступность кредитов за счет сохранения высококонкурентных условий и оптимизировал процессы предоставления предодобренных предложений.

«Несмотря на повышение ключевой ставки, мы постараемся как можно дольше сохранять стоимость кредитов на прежнем уровне, чтобы поддерживать максимально выгодные условия для наших клиентов», — рассказала Любовь Торопицына.

Она также отметила, что во втором полугодии клиенты, вероятно, усилят свою активность в кредитовании, поскольку цены на товары длительного потребления продолжат расти.
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