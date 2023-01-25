В июле УБРиР выдал на 38% больше кредитов для физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В прошлом году клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали чаще ...10.11.2022 УБРиР выдал на 16% больше потребительских кредитов в III квартале 2022 года
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили рост количества и ...15.08.2022 УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 15 августа снижает ставки по ...23.06.2022 УБРиР снизил ставки по потребительским кредитам до 6,9-7,9% годовых
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) анонсировал улучшение условий выдачи ...04.02.2022 УБРиР за 2021 год увеличил на 54% количество выданных потребительских кредитов
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. За 2021 год Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 54% больше ...