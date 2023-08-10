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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. С 8 по 14 августа на Среднем Урале значительнее всего выросли цены на яблоки (на 4,59%, до 150,29 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на подсолнечное масло (на 1,92%, до 117,19 руб. за литр), рис шлифованный (на 1,83%, до 127,34 руб. за кг), баранину (на 1,76%, до 658,65 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 10,82%, до 114,43 руб. за кг), столовую свеклу (на 7,49%, до 45,66 руб. за кг), морковь (на 6,84%, до 66,88 руб. за кг), белокочанную капусту (на 6,56%, до 54,89 руб. за кг).
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