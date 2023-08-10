С 31 июля по 7 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на яблоки (на 4,8%, до 143,75 руб. за ...10.08.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. С 31 июля по 7 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на яблоки ...14.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста и свекла
С 1 по 8 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 16,74%, до 60,08 руб. за ...14.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста и свекла
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. С 1 по 8 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...16.12.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
С 6 по 13 декабря 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 10,73%, до ...