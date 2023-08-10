Потребительские цены в России с начала года выросли на 3,52%

В период с 1 по 7 августа индекс потребительских цен в России составил 100,01%, с начала года — 103,42%. Об этом ...10.08.2023 Потребительские цены в России с начала года выросли на 3,42%
УрБК, Москва, 10.08.2023. В период с 1 по 7 августа индекс потребительских цен в России составил 100,01%, с начала года ...13.07.2023 С начала года потребительские цены в России выросли на 2,97%
УрБК, Москва, 13.07.2023. В период с 4 по 10 июля индекс потребительских цен в России составил 100,14%, с начала месяца ...16.06.2023 Потребительские цены в России с начала года выросли на 2,6%
В период с 6 по 13 июня индекс потребительских цен в России составил 100,05%. С начала июня — 100,2%, с начала года — ...16.06.2023 Потребительские цены в России с начала года выросли на 2,6%
УрБК, Москва, 16.06.2023. В период с 6 по 13 июня индекс потребительских цен в России составил 100,05%. С начала июня — ...