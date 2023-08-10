Потребительские цены в России с начала года выросли на 3,52%

УрБК, Москва, 17.08.2023. С 8 по 14 августа 2023 года индекс потребительских цен в России составил 100,1%, с начала августа — 100,11%, с начала года — 103,52%. Об этом сообщает Росстат. Среди продовольственных товаров за неделю сильнее всего подорожали свинина (плюс 1,54%), курица (плюс 1,53%), яблоки (плюс 1,17%). Подешевели — репчатый лук (минус 7,56%), картофель (минус 6,96%), морковь (минус 6,13%). В сегменте непродовольственных товаров наибольший рост показали цены на напольные электропылесосы (плюс 1,1%) и дизельное топливо (плюс 0,65%).

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