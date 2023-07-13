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Сегодня, 12:00

Потребительские цены в России с начала года выросли на 3,42%

В период с 1 по 7 августа индекс потребительских цен в России составил 100,01%, с начала года — 103,42%. Об этом сообщает Росстат.

Среди продовольственных товаров за неделю сильнее всего подорожали яблоки (плюс 1,75%), свинина (плюс 1,28%), баранина (плюс 1,18%). Подешевели — картофель (минус 7,22%), белокочанная свежая капуста (минус 5,63%), репчатый лук (минус 5,17%).

В сегменте непродовольственных товаров наибольший рост показали цены на смартфоны (плюс 0,66%), напольные электропылесосы (плюс 0,53%), плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные (плюс 0,53%). Подешевели сильнее всего туалетное мыло (минус 0,25%), джинсы для детей школьного возраста (минус 0,22%), зубная паста (минус 0,14%).
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