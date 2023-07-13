Потребительские цены в России с начала года выросли на 3,42%

УрБК, Москва, 13.07.2023. В период с 4 по 10 июля индекс потребительских цен в России составил 100,14%, с начала месяца ...

С начала года потребительские цены в России выросли на 2,97%

В период с 6 по 13 июня индекс потребительских цен в России составил 100,05%. С начала июня — 100,2%, с начала года — ...

Потребительские цены в России с начала года выросли на 2,6%

УрБК, Москва, 16.06.2023. В период с 6 по 13 июня индекс потребительских цен в России составил 100,05%. С начала июня — ...

Потребительские цены в России с начала года выросли на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По данным на 24 июня 2022 года средняя цена килограмма пищевой поваренной соли ...

За неделю в Свердловской области сильнее всего подорожала соль

В Челябинске квартиры на вторичном рынке с начала года подешевели на 1,8%

УрБК, Челябинск, 13.07.2020. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Челябинска в I полугодии 2020 года ...