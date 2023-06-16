С начала года потребительские цены в России выросли на 2,97%

В период с 6 по 13 июня индекс потребительских цен в России составил 100,05%. С начала июня — 100,2%, с начала года — ...16.06.2023 Потребительские цены в России с начала года выросли на 2,6%
УрБК, Москва, 16.06.2023. В период с 6 по 13 июня индекс потребительских цен в России составил 100,05%. С начала июня — ...30.06.2022 За неделю в Свердловской области сильнее всего подорожала соль
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По данным на 24 июня 2022 года средняя цена килограмма пищевой поваренной соли ...17.12.2020 Замороженная рыба на Среднем Урале за неделю подорожала на 2%
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2020. С 7 по 14 декабря замороженная рыба на Среднем Урале подорожала на 1,95%, до 176,3 руб. ...13.07.2020 В Челябинске квартиры на вторичном рынке с начала года подешевели на 1,8%
УрБК, Челябинск, 13.07.2020. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Челябинска в I полугодии 2020 года ...