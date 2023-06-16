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Вчера, 10:03

С начала года потребительские цены в России выросли на 2,97%

УрБК, Москва, 13.07.2023. В период с 4 по 10 июля индекс потребительских цен в России составил 100,14%, с начала месяца — 100,2%, с начала 2023 года — 102,97%. Об этом сообщает Росстат.

Среди продовольственных товаров за неделю сильнее всего подорожали белокочанная капуста (плюс 6,59%), картофель (плюс 3,33%), яблоки (плюс 2,22%). Подешевели — свежие огурцы (минус 5,3%), репчатый лук (минус 4,76%), бананы (минус 2,83%).

В сегменте потребительских товаров наиболее сильно выросли цены на телевизоры (плюс 0,62%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (плюс 0,59%), бензин (плюс 0,37%). Подешевели — туалетная бумага (минус 0,38%), спички (минус 0,3%) и зубные щетки (минус 0,3%).
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