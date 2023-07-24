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В Екатеринбурге основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году. Об этом рассказал в ходе приема жителей Орджоникидзевского района глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«В настоящее время уже выделены средства на проектирование, а в следующем году специалисты приступят к благоустройству парка. Планируется обновить и доработать базовую инфраструктуру: освещение, скамейки, урны, туалеты, привести в порядок дорожки — сделать их пригодными для занятий спортом и бега, в зимний период организовать лыжню и каток с прокатом. Добавить качественный и доступный фудкорт, мобильную сцену, оборудовать детскую и спортивную площадки», — рассказал Алексей Орлов.

Стоит добавить, что уже в текущем году парк украсит Колесо обозрения диаметром 25 м: сейчас ведутся работы по его установке.

Напомним, что по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства на 2024 год в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» Летний парк «Уралмаш» набрал самое большое количество голосов — его выбрали более 85 тыс. жителей. По инициативе главы Екатеринбурга в 2022 году объект был передан администрации ЦПКиО им. Маяковского, которая планирует сделать пространство комфортным, функциональным, всесезонным и безопасным.
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