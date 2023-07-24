В Екатеринбурге основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году

В Екатеринбурге по итогам голосования за объекты благоустройства в 2024 году победил летний парк «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...