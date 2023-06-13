В Центре истории камнерезного дела сегодня пройдет лекция по истории Императорской гранильной фабрики Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится лекция «Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика: 200 лет в поисках стиля». Исторический материал в рамках мероприятий к 300-летию Екатеринбурга подготовила кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Людмила Будрина, сообщает пресс-служба музея.



Лекция будет посвящена непривычному аспекту исследования продукции одного из старейших художественных предприятий города.



«Несмотря на устоявшийся шаблон малахитовой вазы-медичи как собирательного образа продукции уральских камнерезов, за почти два столетия существования фабрики на ней были реализованы проекты в самых разнообразных стилистических направлениях», — сообщается в анонсе мероприятия.



Лекция начнется сегодня, 16 августа, в 18.30 по адресу: ул. Пушкина, 5.