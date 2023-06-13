УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:37

В Центре истории камнерезного дела сегодня пройдет лекция по истории Императорской гранильной фабрики Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится лекция «Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика: 200 лет в поисках стиля». Исторический материал в рамках мероприятий к 300-летию Екатеринбурга подготовила кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Людмила Будрина, сообщает пресс-служба музея.

Лекция будет посвящена непривычному аспекту исследования продукции одного из старейших художественных предприятий города.

«Несмотря на устоявшийся шаблон малахитовой вазы-медичи как собирательного образа продукции уральских камнерезов, за почти два столетия существования фабрики на ней были реализованы проекты в самых разнообразных стилистических направлениях», — сообщается в анонсе мероприятия.

Лекция начнется сегодня, 16 августа, в 18.30 по адресу: ул. Пушкина, 5.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.06.2023 В центре «Эрмитаж-Урал» 15 июня пройдет лекция «Япония в Санкт-Петербурге, или семь тысяч верст — не расстояние»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония ...

08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...

19.01.2023 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...

22.09.2022 В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского начнет работу студия «Цветные камни»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского ...

21.03.2022 В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела А. К. Денисова-Уральского стартовала серия встреч со знатоками уральского камня

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. В Екатеринбурге Центр истории камнерезного дела А. К. Денисова-Уральского запустил ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18