В Центре истории камнерезного дела сегодня пройдет лекция по истории Императорской гранильной фабрики Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония ...08.02.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...19.01.2023 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...22.09.2022 В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского начнет работу студия «Цветные камни»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского ...21.03.2022 В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела А. К. Денисова-Уральского стартовала серия встреч со знатоками уральского камня
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. В Екатеринбурге Центр истории камнерезного дела А. К. Денисова-Уральского запустил ...