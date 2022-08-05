В Первоуральске нашли загрязняющие почву металлические бочки

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В лесном массиве микрорайона Магнитка города Первоуральска обнаружены два десятка металлических емкостей объемом 200 литров каждая.



Как сообщает Свердловская природоохранная прокуратура, из этих бочек могла произойти утечка жидких отходов в почву поблизости с водоемом. После обнаружения опасного склада уже началась проверка.



«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе определен ущерб, причиненный почве», — говорится в сообщении.