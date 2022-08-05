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Сегодня, 13:20

В Первоуральске нашли загрязняющие почву металлические бочки

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В лесном массиве микрорайона Магнитка города Первоуральска обнаружены два десятка металлических емкостей объемом 200 литров каждая.

Как сообщает Свердловская природоохранная прокуратура, из этих бочек могла произойти утечка жидких отходов в почву поблизости с водоемом. После обнаружения опасного склада уже началась проверка.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе определен ущерб, причиненный почве», — говорится в сообщении.
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