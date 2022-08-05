В Первоуральске нашли загрязняющие почву металлические бочки

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение ООО «Пилотех» ...13.02.2020 Прокуратура начала проверку по факту травмирования работников завода «Русский хром 1915»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Прокуратура Первоуральска организовала проверку в связи с травмированием работников АО ...13.08.2019 Прокуратура начала проверку по факту обнаружения свалки с материалами уголовных дел под Сысертью
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Прокуратура начала проверку по факту обнаружения свалки с материалами уголовных дел в ...31.10.2012 В лесу под Сысертью нашли 42 бочки с кислотой
30 октября в лесу под поселком Октябрьский в Свердловской области были обнаружены 42 бочки, на которых написано ...26.07.2012 Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту обнаружения человеческих эмбрионов
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2012. Прокуратурой Свердловской области с привлечением территориальных прокуроров проводится ...