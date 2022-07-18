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Hugo Boss рассматривает возможность продажи оставшихся в России магазинов

УрБК, Москва, 16.08.2023. Немецкий производитель одежды Hugo Boss рассматривает вариант продажи оставшихся в России магазинов. Вместо этого компания может перейти на оптовые поставки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчетность бренда в первом полугодии.

«В первой половине 2023 года Hugo Boss пересмотрел свою бизнес-модель в России, в том числе рассмотрев возможность преобразования ее в оптовый бизнес», — говорится в документе.

Напомним, что в марте 2022 года компания приостановила розничные операции и онлайн-продажи в России. На конец прошлого года российское подразделение концерна управляло 19 магазинами. Выручка за 2022 год снизилась до 6,3 млрд руб., а чистый убыток составил 26,2 млн руб.
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