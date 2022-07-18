Hugo Boss рассматривает возможность продажи оставшихся в России магазинов

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Сеть магазинов одежды H&M объявила о закрытии бизнеса в России

Крупнейший мировой ритейлер одежды H&M объявил о решении закрыть бизнес на территории России. Сообщение об этом ...

Сеть магазинов одежды H&M объявила о закрытии бизнеса в России

УрБК, Москва, 18.07.2022. Крупнейший мировой ритейлер одежды H&M объявил о решении закрыть бизнес на территории России. ...

Stockmann может сократить 160 российских сотрудников

УрБК, Москва, 02.06.2015. Финский ритейлер одежды Stockmann может сократить в России до 160 сотрудников. Об этом ...

На Урале таможней изъяты партии одежды Adidas и парфюмерии Hugo Boss с признаками контрафактности

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2011. В целях борьбы с реализацией контрафактной продукции в ноябре 2011 года в городах ...

Компания Douglas сворачивает бизнес в России

УрБК, Москва, 08.10.2010. Немецкий холдинг Douglas, развивающий крупную сеть парфюмерно-косметических магазинов, принял ...