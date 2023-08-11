Официальный курс доллара США снизился на 3 руб. 62 коп., евро — на 4 руб. 11 коп.

УрБК, Москва, 11.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 августа 2023 года. Курс долл. ...09.08.2023 Официальный курс доллара США снизился на 49 коп., евро — на 61 коп.
УрБК, Москва, 09.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 августа 2023 года. Курс долл. ...02.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 24 коп.
УрБК, Москва, 02.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2023 года. Курс долл. ...12.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 80 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 12.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2023 года. Курс долл. США ...04.05.2023 Официальный курс доллара США снизился на 65 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 04.05.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 мая 2023 года. Курс долл. США ...