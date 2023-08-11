Официальный курс доллара США снизился на 3 руб. 62 коп., евро — на 4 руб. 11 коп.

УрБК, Москва, 16.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 августа 2023 года. Курс долл. США снизился на 3 руб. 62 коп., до 97,42 руб., евро — на 4 руб. 11 коп., до 106,57 руб.