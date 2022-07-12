В Свердловской области насчитали семь проблемных объектов с обманутыми дольщиками

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. На 1 августа 2023 года в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) Свердловской области числятся семь строящихся объектов, где фигурируют обманутые дольщики. Из них четыре — жилые, три — нежилые, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



По четырем проблемным жилым домам установлены сроки и способы восстановления прав 83 граждан за счет мер регионального характера. Ведется надзорное сопровождение девяти многоквартирных жилых домов, для строительства которых привлекались средства граждан по договорам долевого участия, но без использования счетов эскроу.