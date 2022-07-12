В Свердловской области насчитали семь проблемных объектов с обманутыми дольщиками

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Уральском федеральном округе (УрФО) в период с 20 июня по 7 июля 2022 года из Единого ...11.02.2020 В Свердловской области в 2019 году ввели в эксплуатацию пять долгостроев
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. На Среднем Урале в 2019 году ввели в эксплуатацию пять проблемных объектов. Об этом ...27.03.2018 Обманутые дольщики смогут отслеживать сроки восстановления своих прав на сайте Минстроя РФ
УрБК, Москва, 27.03.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому ...09.10.2017 Минстрой РФ выявил 830 объектов с обманутыми дольщиками
УрБК, Москва, 09.10.2017. Минстрой России направил в Росреестр адреса 830 объектов, в которых купили квартиры более 38 ...13.09.2012 В Свердловской области до конца года около 2 тыс. обманутых дольщиков получат жилье
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2012. Проблема обманутых дольщиков находится под личным контролем председателя правительства ...