Курс доллара США на Мосбирже вырос до 97,98 рубля

УрБК, Москва, 15.08.2023. По состоянию на 11.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,98 руб., евро — 107,05 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,34%, европейской — на 0,01%.

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