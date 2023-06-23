Курс доллара США на Мосбирже вырос до 97,98 рубля

УрБК, Москва, 23.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,66 руб., евро — ...17.05.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 17.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,87 руб., евро — ...15.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже превысил 79 рублей
УрБК, Москва, 15.05.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,38 руб., евро — ...18.04.2023 Курс доллара США в ходе торгов вырос до 81,55 руб.
УрБК, Москва, 17.04.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,55 руб., евро — ...10.03.2023 Курс доллара США на Мосбирже вырос до 75,98 рубля
УрБК, Москва, 10.03.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,98 руб., евро — ...