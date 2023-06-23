УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:38

Курс доллара США на Мосбирже вырос до 97,98 рубля

УрБК, Москва, 15.08.2023. По состоянию на 11.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,98 руб., евро — 107,05 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,34%, европейской — на 0,01%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.06.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,73%

УрБК, Москва, 23.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 84,66 руб., евро — ...

17.05.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 17.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,87 руб., евро — ...

15.05.2023 Курс доллара США на Московской бирже превысил 79 рублей

УрБК, Москва, 15.05.2023. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,38 руб., евро — ...

18.04.2023 Курс доллара США в ходе торгов вырос до 81,55 руб.

УрБК, Москва, 17.04.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,55 руб., евро — ...

10.03.2023 Курс доллара США на Мосбирже вырос до 75,98 рубля

УрБК, Москва, 10.03.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,98 руб., евро — ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (394)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18