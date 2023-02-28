Курс доллара США на Мосбирже вырос до 75,98 рубля

УрБК, Москва, 10.03.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,98 руб., евро — 80,39 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,12%, европейской — на 0,15%.

Материалы по теме

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,55%

УрБК, Москва, 28.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,01 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 15.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,31 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%

УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,52%

УрБК, Москва, 13.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,10 руб., евро — ...